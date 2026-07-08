Milan a caccia di un trequartista. Quattro profili nel mirino: i dettagli

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Il Milan vuole dare a Ruben Amorim anche un nuovo giocatore da impiegare sulla trequarti. Ci sono quattro nomi nella lista rossonera

Secondo quanto riporta Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, dopo aver chiuso per Gonçalo Ramos e Mario Gila, ora il Milan è al lavoro per prendere un trequartista, operazione che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Rafael Leao. Ad oggi sono quattro i profili su cui stanno ragionando i dirigenti rossoneri e la sensazione è che uno di questi dovrebbe arrivare:

CAN UZUN: costa 40-45 milioni di euro, ma non sarà facile strapparlo all'Entracht Francoforte dopo quello che successo qualche settimana fa, quando il Milan aveva provato a portare via il dt Markus Krosche e il club tedesco si era infastidito per il comportamento del Diavolo.

KARETSAS: il giovane talento del Genk viene valutato 35-40 milioni di euro.

ALAJBEGOVIC: Ibrahimovic è rimasto stregato dal giovane attaccante bosniaco e ha suggerito il suo acquisto al Milan. Il Bayer Leverkusen chiede 25-30 milioni di euro per il suo cartellino.

PEDRO GONCALVES: Amorim lo conosce molto bene visto che lo ha già allenato allo Sporting Lisbona. Ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, ma dovrebbero bastare 20-25 milioni per portarlo via dal club biancoverde.