Mercato Milan, Romano: "Dopo Ramos e Gila, ora Amorim ha chiesto un esterno offensivo di livello"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce che dopo Gonçalo Ramos e Gila il Milan è ora al lavoro per rinforzare la trequarti

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha rilasciato queste parole sul mercato del Milan: "Il Milan ha fatto un colpo importante, ha preso Mario Gila dopo Gonçalo Ramos, ha già investito più 100 milioni di euro. Il Milan ha fatto capire subito che il proprio mercato sarà molto ambizioso e imporante. Le indicazioni di Amorim sono molto precise: voleva un attaccante importante ed è arrivato Gonçalo Ramos, voleva un difensore e hanno chiuso per Gila. Il Milan ha valutato anche Gonçalo Ramos che è un profilo molto apprezzato da Amorim, vediamo poi succederà a livello di difensori perchè non è detto che il mercato sia chiuso in questo reparto dopo Gila.

Oggi vi posso dire nell'ultimo meeting che c'è stato tra Amorim, Gerry Cardinale e le figure più importanti che stanno portando avanti il progetto sportivo rossonero, il tecnico portoghese ha chiesto un esterno offensivo di livello. Quindi credo che il prossimo step del mercato del Diavolo è giocatore che può partire largo, acccentrarsi, andare all'uno contro uno, dunque un giocatore che possa agire alle spalle di Gonçalo Ramos. Dunque il mercato rossonero non è finito, nonostante abbia gà fatto investimenti importanti non ha intenzione di fermarsi. Ovviamente poi il Milan farà anche delle cessioni come per esempio quella di Leao".