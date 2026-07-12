Ramazzotti: "Per il momento Pulisic e il suo agente non hanno dato una risposta definitiva al rinnovo col Milan"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro con Amorim di Christian Pulisic.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro con Amorim di Christian Pulisic, attualmente infortunato (starà fuori per poco più di un mese, sperando di tornare per la prima di campionato) dopo l'eliminazione agli ottavi del Mondiale: "Christian Pulisic è uno dei punti fermi del 3-4-2-1 di Amorim. Il portoghese lo vuole a sinistra, nei due dietro Gonçalo Ramos per giocare a piede invertito ovvero lui, dentro naturale, che entra dentro il campo per andare a concludere accentrandosi. Cardinale è pronto a rinnovare il contratto del suo connazionale, in scadenza il prossimo 30 giugno, ma vorrebbe farlo non azionando unilateralmente la clausola per vincolarlo fino al giugno 2028, ma raggiungendo un accordo per tenerlo anche oltre. Magari fino al giugno 2030.

Per il momento Pulisic e il suo agente non hanno dato una risposta definitiva e il calciatore si sta curando dopo l'infortunio nell'ultimo match del Mondiale degli Usa, quando il numero 10 è andato ko a causa di una microfrattura alla tibia. Starà fermo fino ad agosto inoltrato tra vacanze e rieducazione. L'inizio della sua stagione rossonera, insomma, è in salita e non è scontato che sia al top per la prima di campionato sul campo del Torino (23 agosto)".