Russo: "Massara rivuole Tomori alla Juventus: l'aveva rifiutata due anni fa, ora con Gila ha meno spazio"

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Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sull'interesse dei bianconeri per Tomori.

Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso sull'interesse dei bianconeri per Tomori: "La Juve vuole cautelarsi in caso di partenza di Gatti e, così, ha rimesso gli occhi su un vecchio pallino: Fikayo Tomori, portato al Milan nel gennaio 2021 dal Chelsea dal nuovo chief football officer bianconero, Frederic Massara, e a un anno dalla scadenza del suo contratto con i rossoneri. L'inglese era già stato vicino a vestire la maglia juventina a gennaio 2025, quando Cristiano Giuntoli l'aveva individuato come sostituto ideale di Gleison Bremer. Pur essendo finito nelle retrovie nelle scelte di Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi, però, il difensore aveva scelto di rimanere al Milan, rifiutando le offerte di Juve (che aveva virato su Kelly) e Tottenham. Un anno e mezzo dopo, la situazione per lui potrebbe tornare ad essere la stessa a Milanello: l'acquisto di Gila gli toglierà spazio e potrebbe convincerlo a guardarsi intorno.

Tomori, che beneficia del Decreto Crescita, ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno (4,55 lordi) e un residuo a bilancio di poco più di 7 milioni, quindi potrebbe essere un'occasione per due: per il Milan, che, cedendolo, potrebbe realizzare una plusvalenza, ma pure per la Juve. Prima, però, a Torino bisogna vendere...".