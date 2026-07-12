The Athletic: Pulisic attende prima del rinnovo, valutazioni in corso

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Pulisic pare voglia aspettare e valutare prima di rinnovare col Milan.

Oltre alle cessioni e ai nuovi acquisti, il Milan sta tenendo sotto controllo anche la situazione rinnovi. In questo momento, vista la scadenza nel 2027, quello di Pulisic è in cima alla lista della priorità, anche perché per Cardinale e Amorim l'americano è assolutamente una priorità. Lato giocatore però, come riporta The Athletic, che cita fonti informate sulla situazione, pare che il giocatore voglia aspettare e valutare la situazione prima di dare il semaforo verde per il rinnovo.