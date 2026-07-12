Moretto: “Sondaggi dell’Aston Villa per Estupinian, avviati i contatti tra le parti”

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L’Aston Villa è interessato ad Estupinian ed ha avviato i contatti con il Milan.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell'interessamento dell'Aston Villa per Estupinian. Queste le sue parole.

"C'è un calciatore che può lasciare il Milan in questo mercato estivo ossia Estupinian. Sapete che è sul mercato, il Milan ascolterà offerte su di lui e c'è un club che nelle ultime ore si è fatto avanti chiedendo le condizioni e i numeri per Estupinian, che il Milan ha preso a circa 20 milioni di euro. Questo club è l'Aston Villa. L'Aston Villa ha fatto un sondaggio, non ci sono al momento offerte scritte ufficiali ma sicuramente ci sono stati contatti tra le parti per capire la fattibilità dell'operazione".