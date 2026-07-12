Gozzini annuncia: "Non è per semplici ragioni economiche che Jashari resterà al Milan"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Ardon Jashari, centrocampista svizzero.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Ardon Jashari: "Non è per semplici ragioni di opportunità economica che Jashari resterà in squadra: c'è la stima dell'allenatore e un progetto tecnico che lo vuole al centro del nuovo Milan. Ci sono infatti delle ragioni se l'ex miglior giocatore del campionato belga, alla sua seconda partecipazione ai Mondiali, cercato da tanti club nell'estate precedente e in quella in corso non ha reso secondo le aspettative: come altri stranieri al primo campionato italiano, Jashari ha sofferto i nuovi metodi. Il passaggio dal Bruges, realtà più modesta, al Milan può essere faticoso. E a complicare tremendamente i piani ecco l'infortunio dell'agosto scorso, la frattura del perone subita in uno sfortunato scontro in allenamento con Gimenez. In più, considerato un regista dall'ex allenatore, Max Allegri, Jashari avrebbe dovuto scalare la montagna più alta e battere la concorrenza di un Pallone d'oro, Luka Modric. Compito arduo. Il futuro si presenta diverso: se anche Luka resterà, e ci sono ottime chance, il suo utilizzo non potrà essere continuo come lo è stato nella scorsa stagione. Jashari avrebbe inevitabilmente più spazi: da Modric, in allenamento, potrà continuare a imparare.

In più l'arrivo di un nuovo allenatore apre altri scenari: il dominio che Amorim intende esercitare sugli avversari richiede in campo più giocatori di qualità, e Jashari ha certamente buonissime capacità tecniche. Lo stesso Amorim si è presentato manifestando il desiderio di valorizzare le risorse a disposizione, specialmente i giocatori più giovani e di talento: Ardon rientra nella categoria".