Ederson-Milan, Romano: "Amorim apprezza il ragazzo ma oggi non risulta una trattativa in piedi"

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Nel corso del video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle voci che vedono Ederson nel mirino del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano si è soffermato sul futuro di Ederson, centrocampista dell'Atalanta che in queste ore è stato accostato anche al Milan dopo il mancato trasferimento al Manchester United:

"Ederson ha già lasiato l'Inghilterra, ha già lasciato Londra. Il giocatore adesso è in vacanza dopo il Mondiale con il Brasile infortunio ha potuto fare. Adesso è in relax con la famiglia, con dispiacere, perché avrebbe voluto giocare con il Manchester United, in Premier League, la Champions League. Ma l'Atalanta è pronto a riaccoglierlo, e ci tiene a fare sapere che ritiene il giocatore al 200% sano, sempre presente, disponibile. Ma c'è di più: l'Atalanta ha pronta un'offerta di rinnovo da riformulare e presentare nei prossimi giorni. Il club sia come proprio interesse per blindare un giocatore che ha solo un anno di contratto, sia come conferma della propria certezza sulle condizioni fisiche del ragazzo, è pronta a presentare il rinnovo al ragazzo. L'Atalanta proverà a rinnovare Ederson, ma bisognerà capire cosa vuole fare il ragazzo. Per chi ci chiede del Milan, ci sono due binari diversi. Il primo è la cronaca: ad oggi non risulta una trattativa in piedi tra il Milan e l'Atalanta per Ederson. Dovesse arrivare ve lo racconteremo. Il secondo è Ruben Amorim: in questa vicenda va detto che un anno e pochi mesi fa nelle riunioni di mercato con lo United il nome di Ederson era molto apprezzato. L'apprezzato di Amorim non è in dubbio, non lo scopriamo oggi, è da un anno che lo fa. L'altro binario, ve lo ricordo: il Milan non ha ancora avviato una trattativa per Ederson".