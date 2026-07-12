Pellegatti senza dubbi: “Per Loftus e Tomori farei anche degli sconti pur di venderli. Coventry di Lampard interessato”
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Pellegatti parla della probabile vendita di Loftus-Cheek e Tomori.
Carlo Pellegatti, nel suo canale YouTube, parla delle prossime probabili cessioni rossonere ossia Loftus-Cheek e Tomori. Queste le sue parole.
"Ecco, c'è una novità dall'Inghilterra, c'è una bella novità dall'Inghilterra. Nella scorsa stagione ha trionfato in Championship il Coventry di Frank Lampard. Ebbene, Frank Lampard conosce molto bene, avendoli avuti al Chelsea, sia Tomori che Loftus-Cheek. Per i due giocatori sembra che ci siano stati dei contatti nel fine settimana da parte del club inglese per capire i costi, per capire la possibilità. Ecco, io lì farei anche degli sconti, ma in questi casi sia Loftus-Cheek che Tomori non hanno dato, salvo Tomori nell'anno dello scudetto, negli ultimi tempi, quel rendimento che ci si aspettasse".
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