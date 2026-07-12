Trincao-Al Ahli, Sporting dice sì: ora decide il giocatore

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Lo Sporting Lisbona è pronto a privarsi di Francisco Trincao dopo l'accordo raggiunto con l'Al-Ali, ma manca ancora l'okay del giocatore

Lo Sporting Libsona ha accettato l'offerta dell'Al Ahli per Francisco Trinaco. L'operazione avrebbe un valore complessivo di circa 45 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, e rappresenterebbe una plusvalenza importante per il club portoghese.

Stando a quanto riportato dai colleghi di A Bola, l'accordo tra le società è stato raggiunto, ma manca ancora il via libera del giocatore. Trincao, infatti, non ha sciolto le riserve in merito al suo futuro, anche perché la proposta saudita è sì molto ricca, ma l'ex Barcellona preferirebbe attendere eventuali opportunità da altri campionati europei, in particolare la Premier League.