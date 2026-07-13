Milan, Leao sogna sempre Liga o Premier ma per ora non chiama nessuno
Nelle scorse settimane, Rafael Leao ha annunciato che ritiene conclusa la sua avventura al Milan dopo sette anni e inoltre ha rivelato di sognare un trasferimento in Liga o in Premier League. Al momento, però, in via Aldo Rossi non sono arrivate proposte concrete da questi due campionati. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Barcellona non è andato oltre un sondaggio esplorativo, mentre le piste Manchester United e Tottenham non si scaldano.
Vedremo se la situazione si sbloccherà nelle prossime settimane e se lo stesso giocatore aprirà anche ad altre destinazioni, come per esempio l'Arabia Saudita, dove ritroverebbe gli ex compagni Theo Hernandez all’AlHilal e JoaoFelix all’Al-Nassr, o la Turchia, dove gli estimatori non mancano, Galatasaray su tutti.
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