Bondo e Bennacer esclusi dai convocati per il ritiro: la situazione

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Come spiega il Corriere dello Sport, il primo è in attesa di una sistemazione a breve sul mercato e non fa più parte del progetto rossonero

Il conto alla rovescia è ormai concluso. Oggi il Milan si ritroverà per il primo raduno della stagione 2026/27, dando ufficialmente inizio a una nuova avventura che il club spera possa rappresentare una vera ripartenza dopo le delusioni degli ultimi tempi.

A guidare questo nuovo progetto sarà Ruben Amorim, allenatore portoghese fortemente voluto dalla proprietà e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale. Sul tecnico sono riposte grandi aspettative, con la convinzione che possa costruire una squadra capace di esprimere un calcio moderno e competitivo.

Parallelamente, la società sta dimostrando grande determinazione anche sul fronte del mercato. I dirigenti rossoneri stanno lavorando senza sosta per individuare i rinforzi giusti e mettere a disposizione del nuovo allenatore una rosa sempre più completa e di qualità. Tra operazioni già definite e trattative ancora aperte, il Milan vuole presentarsi ai nastri di partenza con una squadra in grado di competere per obiettivi importanti e di riportare entusiasmo tra i propri tifosi.

Il tecnico portoghese ha escluso dai convocati sia Warren Bondo che Ismael Bennacer. Come spiega il Corriere dello Sport, il primo è in attesa di una sistemazione a breve sul mercato e non fa più parte del progetto rossonero, mentre l’algerino sta trattando la risoluzione e presto dovrebbe firmare con un club del Qatar un ricco contratto.