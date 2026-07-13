Fofana in ritiro ma resta sul mercato: gli ultimi aggiornamenti e la cifra che chiede il Milan

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Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi il Milan inaugurerà ufficialmente la stagione 2026/27 con il tradizionale raduno a Milanello, primo appuntamento di un'annata che dovrà segnare una netta inversione di rotta rispetto alle recenti delusioni.

L'attenzione sarà inevitabilmente concentrata su Ruben Amorim, il nuovo allenatore portoghese scelto dalla società per dare il via a un progetto tecnico ambizioso e duraturo. Presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale, il tecnico inizierà a lavorare con il gruppo per trasmettere le proprie idee e creare una squadra capace di esprimere un calcio moderno e propositivo.

Allo stesso tempo, la dirigenza continua a essere protagonista sul mercato, dove si sta muovendo con decisione per rinforzare l'organico. Tra trattative già avviate e obiettivi individuati, il Milan vuole consegnare ad Amorim una rosa completa, equilibrata e competitiva. L'intenzione del club è quella di tornare a recitare un ruolo da protagonista sia in Serie A sia nelle competizioni europee, aprendo un nuovo ciclo ricco di ambizioni.

Nel frattempo per il raduno di oggi sono stati convocati altri giocatori che poi partiranno nelle prossime settimane. Come riportato dal Corriere dello Sport, Youssouf Fofana è sicuramente nella lista dei cedibili, con il Milan che vorrebbe ottenere dai 20 ai 25 milioni di euro dalla sua cessione.