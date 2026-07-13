Milan, anche Gimenez in uscita. Ma il suo infortunio può rallentare i piani

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Come riporta il Corriere dello Sport, anche Santiago Gimenez ha il destino segnato. Piace al Porto ma ufficialmente non ci sono state ancora offerte

La stagione 2026/27 del Milan prende ufficialmente il via oggi con il primo raduno della squadra, appuntamento che segna l'inizio di un nuovo capitolo per il club rossonero.

Dopo un'annata al di sotto delle aspettative, la società ha deciso di affidare la panchina a Ruben Amorim, allenatore portoghese presentato recentemente da Gerry Cardinale e considerato il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico. Fin dai primi giorni di lavoro il tecnico cercherà di trasmettere la propria filosofia e di creare un gruppo unito, competitivo e capace di esprimere un calcio intenso e offensivo. Parallelamente, il Milan continua a distinguersi anche sul mercato.

La dirigenza è impegnata in diverse trattative per rinforzare la rosa con giocatori funzionali al sistema di gioco del nuovo allenatore. L'obiettivo è mettere le basi per una stagione di rilancio, costruendo una squadra che possa tornare a competere ai massimi livelli e regalare nuove soddisfazioni ai tifosi rossoneri.

Come riporta il Corriere dello Sport, anche Santiago Gimenez ha il destino segnato. Piace al Porto ma ufficialmente non ci sono state ancora offerte all’altezza. Il messicano tra l’altro è infortunato e la sua fragilità fisica potrebbe condizionare eventuali trattative.