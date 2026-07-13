Ramazzotti: "Attualmente Nkunku non è sul mercato ed è considerato uno su cui puntare"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Christopher Nkunku, attaccante francese.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Christopher Nkunku, attaccante francese: "Escluso dalla Francia volata al Mondiale e ora pronta alla semifinale contro la Spagna, Christopher si è fatto una buona dose di vacanze e ha già iniziato a lavorare da solo in vista della prossima stagione. L'arrivo di Amorim, un tecnico che lo stima, può dargli una bella mano; idem la possibilità di svolgere la preparazione (saltata la scorsa estate quando era fuori dal progetto del Chelsea) a Milanello fin dal primo giorno. Tatticamente giocare dietro una punta e insieme a un altro rifinitore può permettergli di esprimere le sue potenzialità. Il Milan lo ha pagato 50 milioni e spera di rivedere il vero Nkunku. Attualmente non è sul mercato ed è considerato uno su cui puntare".

Nkunku arrivato in forma

Nkunku si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Milanello in grande spolvero, come ha mostrato sui suoi canali social, e il modo di giocare del portoghese potrebbe favorirlo visto che al Lipsia è esploso proprio giocando da trequartista. Un altro vantaggio importante che avrà rispetto all'anno scorso è che potrò fare tutta la preparazione estiva con il Milan.