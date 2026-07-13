Da Odogu a Loftus-Cheek: diversi i calciatori che hanno già le valigie pronte

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Come spiega il Corriere dello Sport, valigie pronte anche per Odogu, Terracciano e Ruben Loftus-Cheek, quest’ultimo accostato a formazioni inglesi

Per il Milan è arrivato il momento di ripartire. Con il raduno previsto nella giornata di oggi inizierà ufficialmente la preparazione in vista della stagione 2026/27, la prima dell'era Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, è stato chiamato a guidare un progetto completamente nuovo, con l'obiettivo di riportare il club ai livelli che gli competono dopo un periodo ricco di difficoltà e risultati deludenti. I primi allenamenti serviranno a far assimilare alla squadra i principi tattici dell'allenatore, ma l'attenzione resta alta anche sul fronte del mercato.

La dirigenza rossonera, infatti, sta lavorando intensamente per individuare i profili più adatti alle esigenze del nuovo tecnico e migliorare la qualità della rosa. Il club vuole farsi trovare pronto all'inizio della stagione, costruendo un organico competitivo e in grado di lottare per traguardi importanti sia in Italia sia in campo internazionale. Come spiega il Corriere dello Sport, valigie pronte anche per Odogu, Terracciano e Ruben Loftus-Cheek, quest’ultimo accostato a formazioni inglesi. I tre sono sulla lista dei cedibili e potrebbero trovare una nuova sistemazione nei prossimi giorni.