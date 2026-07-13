Romano: "Nuovi contatti tra Aston Villa e agenti di Estupinan"
Il futuro di Pervis Estupinan è lontano da Milanello. Appena un anno dopo essere arrivato dal Brighton, il terzino ecuadoriano potrebbe fare il percorso inverso e riaccasarsi in Premier League. Sulle tracce del giocatore c'è soprattutto l'Aston Villa che cerca rinforzi dopo che Lucas Digne verrà comprato, con pagamento della clausola, dal PSG che cercava un vice per Nuno Mendes. Gli ultimi aggiornamenti in merito sono stati riportati dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.
MILAN, NUOVI CONTATTI ASTON VILLA-ESTUPINAN
Il commento e gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sull'interessamento dell'Aston Villa per Pervis Estupinan, laterale del Milan: "Pervis Estupinan è un obiettivo dell'Aston Villa ed è in una shortlist di tre nomi. Vedremo poi il club inglese su chi deciderà di spingere e procedere. L'Aston Villa ha avuto nuovi contatti con gli agenti del calciatore anche nelle ultime 24 ore e sta lavorando sul giocatore: c'è da capire formule e condizioni".
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