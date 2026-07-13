Ceravolo: "Allegri al Milan si è preso tante responsabilità oltre il semplice ruolo di allenatore"
Massimiliano Allegri è pronto a iniziare una nuova avventura alla guida del Napoli. Nell'ultima stagione ha vissuto sulla panchina del Milan e il suo progetto di rientro in rossonero, iniziato benissimo, è terminato nel peggiore dei modi con la mancata qualificazione alla Champions League maturata nel corso dell'ultima giornata di campionato in casa contro una squadra già salva. Esonerato, il tecnico livornese è stato chiamato da De Laurentiis non senza scetticismo da parte di tanti tifosi napoletani. In merito si è espresso il direttore sportivo Franco Ceravolo su Radio Tutto Napoli.
Il commento del dirigente sportivo Franco Ceravolo su Massimiliano Allegri: "Allegri? Credo sia un giudizio troppo legato all'ultima stagione. Bisogna contestualizzare. || Milan ha vissuto diverse difficoltà societarie e gestionali. Allegri si è preso sulle spalle tante responsabilità che andavano oltre il semplice ruolo di allenatore. Ha dimostrato di essere un uomo di società, un tecnico aziendalista, qualità che oggi non appartengono a tutti. Ha saputo gestire situazioni complicate senza creare problemi"
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