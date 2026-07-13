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FOTO MN - Raduno a Milanello, comincia l'allenamento aperto al pubblico
Comincia il secondo allenamento di giornata a Milanello, con Amorim che mette in cerchio la squadra per spiegare gli esercizi
A Milanello è iniziata la seconda sessione di giornata, con un allenamento "aperto" al pubblico. La squadra sta lavorando sul campo esterno del centro sportivo di Carnago così da poter essere visibile ai tifosi, nonostante la recinzione. Si comincia con una corsa di riattivazione muscolare, raccontano i nostri inviati, con Amorim che poi ha messo in cerchio la squadra per spiegare gli esercizi da svolgere. Il proprietario Gerry Cardinale, arrivato questa mattina in elicottero, è andato via sempre per via aerea pochi minuti fa. Non c'è neanche Gonçalo Ramos, che è passato nel pomeriggio per un saluto a dirigenza, allenatore, compagni e staff.
Assente, come annunciato giorni fa, il tifo organizzato rossonero.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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