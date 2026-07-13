Scaroni ricorda: "RedBird ha esperienza nel settore stadi, non è solo un investitore finanziario. Sarà il più bello d'Europa"
Paolo Scaroni, presidente rossonero, intervistato da "Affari e Finanza", inserto di Repubblica, si è così espresso sul nuovo stadio a Milano di Milan e Inter: "La nuova arena di San Siro, realizzata insieme da Milan e Inter, sarà la più bella d’Europa. RedBird, fondo proprietario del nostro club, ha esperienza in questo settore, non è solo un investitore finanziario".
SAN SIRO IN DEMOLIZIONE (L'AREA SUD)
Secondo i comitati contrari al nuovo stadio, che hanno diffuso immagini e video della demolizione della biglietteria sud a San Siro, non erano visibili nelle ore antecedenti all'operazione cartelli con autorizzazioni o con riferimenti alle imprese responsabili del cantiere. Va detto che non si tratta di un intervento sullo stadio propriamente detto ma su uno degli edifici di servizio, inoltre nè i club nè Palazzo Marino hanno diffuso chiarimenti di natura pubblica in merito. Intanto l'udienza del Tar sui cinque ricorsi è durata un paio d'ore ma, come previsto, non si è arrivati ancora a giudizio. Verranno considerate tutte le posizioni e poi sarà emessa sentenza.
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