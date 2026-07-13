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Milan, il "primo gol" della stagione lo segna Kostic: esercitazioni con il 3-4-2-1
Esercitazioni con la palla e con il 3-4-2-1 per il Milan con Amorim: il primo gol lo segna il giovane Filip Kostic
Ruben Amorim non perde tempo e nel primo allenamento della stagione, il primo alla guida del Milan, ha deciso di mettere subito il pallone al centro. Dopo qualche esercizio di attivazione fisica, il tecnico portoghese ha organizzato la squadra in schieramenti da 3-4-2-1 per alcune esercitazioni già con la palla al piede. In uno schieramento la punta è Francesco Camarda e nell'altro Filip Kostic.
Come riportato dagli inviati di MilanNews.it, il "primo gol" del Milan di questa stagione, anche se in allenamento, è stato realizzato proprio da Filip Kostic, giovane talento serbo. Amorim molto attivo comunica in inglese con tutta la squadra. In campo anche i nuovi volti Mario Gila, Evan Guernier e Alphadjo Cissè.
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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