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MN - Milan, Amorim prova Chukwueze esterno di destra nei 4 di centrocampo
Dal primo allenamento di stagione a Milanello aperto al pubblico arriva una piccola indicazione. Bisognerà capire se Amorim proseguirà su questa strada anche andando avanti, ma raccontano gli inviati di MilanNews.it che al momento sta schierando Chukwueze esterno di destra nei 4 di centrocampo nel 3-4-2-1. Scelta particolare, ma che non sorprende: il tecnico portoghese ai tempi dello United faceva la stessa cosa con Amad Diallo.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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