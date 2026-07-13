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MN - Milan, Amorim prova Chukwueze esterno di destra nei 4 di centrocampo

MN - Milan, Amorim prova Chukwueze esterno di destra nei 4 di centrocampo
Oggi alle 18:58News
di Manuel Del Vecchio

Dal primo allenamento di stagione a Milanello aperto al pubblico arriva una piccola indicazione. Bisognerà capire se Amorim proseguirà su questa strada anche andando avanti, ma raccontano gli inviati di MilanNews.it che al momento sta schierando Chukwueze esterno di destra nei 4 di centrocampo nel 3-4-2-1. Scelta particolare, ma che non sorprende: il tecnico portoghese ai tempi dello United faceva la stessa cosa con Amad Diallo.