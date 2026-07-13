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FOTO MN - Quattro volti nuovi: battesimo a Milanello per Gila, Kostic, Guernier e Cissè

FOTO MN - Quattro volti nuovi: battesimo a Milanello per Gila, Kostic, Guernier e Cissè
© foto di Antonello Gioia
Oggi alle 18:34News
di Francesco Finulli
Solo due volti nuovi a Milanello in questo primo giorno di raduno: il centrale Mario Gila e i giovani attaccanti Kostic e Cissè

Il Milan sta svolgendo il primo allenamento della nuova stagione a Milanello, davanti a un migliaio di tifosi rossoneri che si sono assiepati attorno al campo esterno del centro sportivo di Carnago. È anche la prima sessione guidata dal nuovo tecnico milanista, il portoghese Ruben Amorim. In campo ci sono solamente tre volti nuovi, due acquisti molto recenti e due dello scorso inverno.

In campo ci sono, per il loro battesimo a Milanello, sia il nuovo difensore Mario Gila che l'attaccante arrivato a gennaio dall'Hellas Verona Alphadjo Cissè, rimasto poi in prestito per la seconda metà di stagione al Catanzaro. Presenti anche Filip Kostic, acquisto arrivato poco dopo la chiusura del mercato invernale, ed Evan Guernier messo sotto contratto a fine giugno. Le foto.