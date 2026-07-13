News VIDEO MN - Cardinale lascia Milanello in elicottero

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Gerry Cardinale lascia Milanello esattamente come ci è arrivato questa mattina: in elicottero

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, non è voluto mancare alla prima giornata ufficiale della stagione rossonera. Raduno di inizio anno a Milanello dalla mattina e allenamento previsto tra pochi minuti sul campo esterno del centro sportivo di Carnago. Il manager americano questa mattina si è presentato in elicottero al centro sportivo e ha fatto gli onori di casa. In particolare Cardinale ha pranzato con la squadra, seduto accanto a Matteo Gabbia, e successivamente ha accolto anche Gonçalo Ramos, arrivato in visita a sorpresa con la famiglia.

In questi minuti Gerry Cardinale ha lasciato Milanello esattamente come ci era arrivato: in elicottero. Alle ore 18 è in programma l'allenamento della squadra, il primo agli ordini di Ruben Amorim. Il video della partenza di Cardinale: