News PHOTOGALLERY MN - Cardinale abbraccia Gonçalo Ramos a Milanello

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Grandi sorrisi e abbracci tra Gonçalo Ramos e Cardinale: il numero uno di RedBird ha accolto a Milanello l'acquisto più costoso della storia del club

Gonçalo Ramos è arrivato a Milanello. Il portoghese non è convocato per il raduno, ha ancora diversi giorni di vacanza visto l'impegno Mondiale con il Portogallo, ma ha deciso comunque di fare conoscenza con il centro sportivo rossonero e i suoi nuovi compagni. Ad accoglierlo l'allenatore Ruben Amorim e soprattutto il proprietario Gerry Cardinale, che l'ha abbracciato con grande felicità. Ramos, l'acquisto più oneroso della storia del Milan per 74 milioni di euro, ha portato un po' di brio in questo primo giorno di raduno a Milanello.

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