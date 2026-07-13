Pruzzo frena gli entusiasmi: "Amorim ora allena esuberi. Deve solo aspettare che trovino una collocazione"

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Roberto Pruzzo, ex attaccante, si è così espresso a Radio Radio sul nuovo Milan che nasce oggi con il primo giorno di ritiro agli ordini di Amorim.

Roberto Pruzzo, ex attaccante, si è così espresso a Radio Radio sul nuovo Milan che nasce oggi con il primo giorno di ritiro agli ordini di Amorim: “L’allenatore nuovo in questo momento allena esuberi. Deve solo aspettare che riescano a trovare una collocazione… Io credo sia il momento di cambiare aria per Leao. Ha avuto le suo occasioni per prendere in mano il Milan. Pensavo sbagliando che Gimenez potesse essere buono per il calcio italiano, ma mi sbagliavo".

Tomori è sulla lista dei partenti

Il difensore inglese è progressivamente uscito dal centro del progetto tecnico. Con un solo anno di contratto, questa estate rappresenta l'ultima occasione per monetizzare una sua cessione ed evitare di perderlo a parametro zero tra dodici mesi. Anche il suo nome figura tra quelli destinati a lasciare Milanello nel nuovo corso targato Ruben Amorim. Leao, Gimenez e Tomori hanno dato, in momenti diversi, il loro contributo alla causa rossonera. Ma i cicli finiscono, soprattutto quando rendimento, ambizioni e prospettive smettono di viaggiare nella stessa direzione. Il Milan ha scelto di cambiare strada. E, al netto dei ricordi, la sensazione è che questa volta il ritorno indietro non sia un'opzione.