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Gonçalo Ramos da Milanello: "Ciao Milanisti, sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan!"

Gonçalo Ramos da Milanello: "Ciao Milanisti, sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan!"
Oggi alle 16:34News
di Manuel Del Vecchio
Le prime parole di Gonçalo Ramos da Milanello. Sortita a sorpresa del portoghese

Gonçalo Ramos è a Milanello. Sortita a sorpresa del nuovo attaccante rossonero, che nel suo breve passaggio a Milano durante le vacanze ha fatto tappa anche presso il centro sportivo di Carnago.

Il portoghese è stato accolto a braccia aperte da Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Arrivano anche le prime parole del numero 9, pubblicate dai canali ufficiali del club: "Ciao Milanisti, sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan!".