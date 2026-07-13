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Gonçalo Ramos da Milanello: "Ciao Milanisti, sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan!"
Le prime parole di Gonçalo Ramos da Milanello. Sortita a sorpresa del portoghese
Gonçalo Ramos è a Milanello. Sortita a sorpresa del nuovo attaccante rossonero, che nel suo breve passaggio a Milano durante le vacanze ha fatto tappa anche presso il centro sportivo di Carnago.
Il portoghese è stato accolto a braccia aperte da Gerry Cardinale e Ruben Amorim. Arrivano anche le prime parole del numero 9, pubblicate dai canali ufficiali del club: "Ciao Milanisti, sono davvero contento di essere qui e non vedo l’ora di incontrarvi. Forza Milan!".
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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