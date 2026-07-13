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MN - Cardinale, pranzo a Milanello con la squadra. La vicinanza ad Amorim e non solo
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Gerry Cardinale ha pranzato a Milanello nel primo giorno di raduno. Il numero uno di RedBird è stato con mister e squadra
Primo giorno di raduno anche per Gerry Cardinale: per il numero uno di RedBird è stato un po' tutto nuovo, come guardare il primo allenamento di Ruben Amorim a bordocampo. Cardinale ha poi pranzato con la squadra, seduto vicino Gabbia: Matteo è un po' il simbolo, italiano e milanista, dello spogliatoio. Il manager italoamericano è stato anche con mister Amorim, ha salutato il nuovo acquisto Mario Gila e non ha mancato di far sentire la sua vicinanza ai calciatori più giovani, parlando con loro. È una nuova versione di Cardinale, assolutamente inedità: sarà abbastanza per far tornare il Milan a vincere? Il responso al giudice più oggettivo di tutti: il campo.
di Antonio Vitiello.
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