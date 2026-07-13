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VIDEO MN - Camarda, sorrisi e foto con i tifosi a Milanello

VIDEO MN - Camarda, sorrisi e foto con i tifosi a Milanello
Oggi alle 14:23News
di Redazione MilanNews
Francesco Camarda concede qualche foto ai tifosi presenti a Milanello

Tornato al Milan dopo il prestito al Lecce, Francesco Camarda è pronto a mettersi in gioco in rossonero per la nuova stagione. L'obiettivo del prestagione? Impressionare Ruben Amorim.

Oggi primo giorno di raduno anche per lui: il classe 2008, finita la sessione mattutina, ha scelto di fermarsi brevemente con i tifosi in attesa fuori dal cancello, concedendo foto e autografi.