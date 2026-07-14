Imarisio ampiamente soddisfatto della nomina di Maldini come direttore tecnico della Nazionale

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Il giornalista Marco Imarisio ha commentato con positività la scelta dell'Italia di fare di Paolo Maldini il nuovo direttore tecnico

La scelta di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio segna il nuovo inizio del movimento calcistico italiano e del mandato del nuovo presidente federale Giovanni Malagò. Il nuovo numero uno della FIGC aveva inserito il coinvolgimento dell'ex capitano di Milan e Nazionale come primo punto della sua lista. A esprimere il suo punto di vista su questa decisione è stato il giornalista Marco Imarisio che è intervenuto nel corso di Tutti Convocati su Radio 24.

MALDINI DT UNA GRANDE IDEA

Il commento e parere del giornalista Marco Imarisio sulla scelta di affidare a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico della Nazionale: "Paolo Maldini direttore tecnico della Nazionale? Sono contento e penso sia una grande idea, Paolo è una persona seria, ha un'aura che poteva riservare solo alla Nazionale, perché altrimenti ha in testa una sola squadra."