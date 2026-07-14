Ex Milan, Dario Simic arrestato in Croazia con l'accusa di corruzione

vedi letture

L'ex difensore del Milan Dario Simic è stato arrestato in Croazia: è accusato di corruzione

Non arrivano belle notizie dalla Croazia, il quotidiano Jutarnji List ha riportato che l'ex difensore rossonero Dario Simic è stato arrestato con l'accusa di corruzione questa mattina dall'USKOK, l'ufficio anti corruzione croato. Insieme all'ex calciatore del Milan è stata arrestata anche Neda Livljanic, ex responsabile dell'Ufficio per il Turismo della Contea di Sebenico e Tenin. I due fermi si inseriscono all'interno di una più vasta operazione che gli inquirenti stavano conducendo sulla stessa Livljanic accusata di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico.

EX MILAN, DARIO SIMIC ARRESTATO

Dario Simic è stato arrestato. La motivazione e l'accusa è quella di corruzione. L'ex difensore di Milan e nazionale croata è stato fermato perché sospettato di aver ottenuto delle licenze illegali da Neda Livljanic per l'apertura e i permessi di lavoro di un campeggio di sua proprietà nella zona di Stretto. Il pezzo racconta che il contatto tra la Livljanic e i suoi "clienti" avveniva tramite degli intermediari e tra le prove raccolte ci sono messaggi segreti oltre che incontri in un bar di Zagabria.