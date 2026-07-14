Pellegatti: "Amorim ieri ha spiegato i primi movimenti. Ma tutti i giorni di raduno sono belli perché sono pieni di speranze e di illusioni"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando brevemente il primo giorno di raduno del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando brevemente il primo giorno di raduno del Milan, tenutosi ieri a Milanello: "Ieri molti hanno evocato Berlusconi quando hanno visto l'elicottero di Cardinale arrivare a Milanello. Io ho assistito all'allenamento della squadra. È mancata la colonna sonora della Curva, i colori degli striscioni e dei fumogeni, quindi è stato tutto abbastanza silenzioso. Amorim si è messo in mezzo, ha spiegato i primi movimenti. Ma tutti i giorni di raduno sono belli perché sono pieni di speranze e di illusioni".

L'intervista a Raimondi

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato il collega di SportMediaset Claudio Raimondi che ha parlato di vari temi, tra i quali la presenza di Gerry Cardinale sempre più frequente: "Cardinale si sta prendendo sempre di più il Milan e lo fa anche in maniera, come dire, scenografica. È chiaro che tanti hanno ricordato quel paragone di 40 anni fa, quando non era Milanello, ma all'Arena Civica, io credo che non volesse emulare, ma è un segnale per dire adesso ci sono io. Quanti ritiri abbiamo fatto dove la persona più importante degli ultimi tempi era o Furlani o Ibrahimovic. Adesso è proprio vero, sarà sempre più vicino alla squadra"