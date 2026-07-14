Marinozzi consiglia Amorim: "Deve migliorare sulla comunicazione"

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Le considerazioni di Andrea Marinozzi in merito alla stretta attualità del mondo rossonero. Questo un estratto delle sue parole su Amorim

E' una estate caldissima quella di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Così, in merito all'attuale tecnico rossonero, ai microfoni di DAZN è intervenuto il noto telecronista e giornalista Andrea Marinozzi:

"Amorim è un allenatore che a me piace tanto ma ha avuto una grossa difficoltà uscito dallo Sporting Lisbona, grossissime, e una grossa difficoltà che ha avuto a Manchester è proprio questa, la comunicazione. L'ha sbagliata, delle volte troppo schietto, delle volte troppo onesto, delle volte troppo retorico, delle volte dribblava palesemente le domande e cercava di spostare l'attenzione. Deve migliorare in questo aspetto perché il lavoro che ha dimostrato di fare sul campo, in Portogallo e non allo United, è stato un buon percorso".