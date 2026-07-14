Ramos pronto a prendersi il Milan: i numeri con il PSG sono da top player

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Un breve focus su Gonçalo Ramos e le sue statistiche con la maglia del PSG. Il portoghese ha numeri molto positivi in Francia

Gonçalo Ramos è pronto silenziosamente a prendersi l'attacco del Milan. L'operazione col PSG, sicuramente molto onerosa visto il prezzo del cartellino non può essere un alibi per la carriera di un ragazzo che ha sempre fatto bene giocando poco. Lo ha fatto con la maglia del Paris ma anche con Nazionale con il suo Portogallo, eliminato ai quarti di finale dalla Spagna qualche giorno fa. La media gol del pistolero con la nazionale lusitana è impressionante. Proprio in Francia, Ramos è stato spesso la riserva delle stelle parigine Dembelè e Douè, ma nonostante questo il nuovo centravanti del Milan può vantare dei numeri importanti in Ligue 1 e non solo.

GONCALO RAMOS IN FRANCIA: I NUMERI

Il neo attaccante rossonero è cresciuto nei settori giovanili di Olhanense e Benfica, dove ha terminato il proprio percorso di crescita fino all'esordio tra i professionisti nel 2019. Con il Club di Lisbona ha superato le 100 presenze ufficiali e realizzato 41 reti, affermandosi come uno dei talenti più promettenti del panorama portoghese e contribuendo in maniera decisiva alla vittoria della Primeira Liga nella stagione 2022/23.

Nell'estate del 2023 si trasferisce al Paris Saint-Germain, Club con cui si conferma ai massimi livelli del calcio europeo, arricchendo il proprio palmarès con tre Campionati francesi, due Coppe di Francia, tre Supercoppe di Francia, due UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale FIFA, segnando 45 gol in 131 presenze.