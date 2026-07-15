Marinozzi e le difficoltà di Amorim: "A Manchester sbagliava spesso la comunicazione"

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E' una estate caldissima quella di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager.

Così, in merito all'attuale tecnico rossonero, ai microfoni di DAZN è intervenuto il noto telecronista e giornalista Andrea Marinozzi. Questo un interessante estratto delle sue considerazioni sul nuovo allenatore del Milan:

"Amorim è un allenatore che a me piace tanto ma ha avuto una grossa difficoltà uscito dallo Sporting Lisbona, grossissime, e una grossa difficoltà che ha avuto a Manchester è proprio questa, la comunicazione. L'ha sbagliata, delle volte troppo schietto, delle volte troppo onesto, delle volte troppo retorico, delle volte dribblava palesemente le domande e cercava di spostare l'attenzione. Deve migliorare in questo aspetto perché il lavoro che ha dimostrato di fare sul campo, in Portogallo e non allo United, è stato un buon percorso".