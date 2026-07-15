Pellegatti racconta: “Allenamneti di Amorim sempre intensi, è molto preciso”
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Pellegatti commenta gli allenamenti e la preparazione di Amorim.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'inizio della vera e propria preparazione di Ruben Amorim, iniziata il giorno dopo il raduno. Queste le sue parole.
"Amorim ha iniziato la vera e propria preparazione dopo il vernissage di lunedì. Allenamenti al mattino, sempre molto intensi. Adesso poco allenamento a secco, sempre con la palla, l'intensità si raggiunge con la palla. II Milan si allenerà dunque tutta la settimana, poi ci sarà un giorno di riposo e poi la ripresa degli allenamenti. Amorim è molto preciso, i giocatori devono trovarsi la mattina a Milanello e poi c'è il il pranzo obbligatorio".
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