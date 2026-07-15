Garbo dubbioso su Maldini: "Un mito del calcio italiano, ma resto un po' scettico"
Il ritorno di Paolo Maldini in Nazionale ha fatto felici tutti. Gli azzurri si apprestano quindi a ripartire ancora una volta dalle ceneri dei deludenti e recenti risultati. Il nuovo DT della Nazionale italiana è Paolo Maldini. La leggenda del Milan è stata scelta da Giovanni Malagò per aprire un nuovo ciclo. Daniele Garbo, su TMW Radio, ne ha parlato così:
"Maldini è stato un mito del calcio italiano e credo che possa avere le qualità per ricoprire questo ruolo. Per mia natura però rimango sempre un po' scettico. Io penso che il calcio italiano vada ricostruito dalle fondamenta e quindi mi aspett che Malagò provveda anche a questo. Ora attendiamo anche la nomina del commissario tecnico, ma al momento mi sembra che si stia costruendo un attico lussuoso su di un edificio fatiscente".
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