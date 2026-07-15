Ravezzani a difesa di Allegri: "Perchè dite che è solo difensivo? Il suo Milan ha perso spesso partite dominate"

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E' una estate caldissima quella di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Una novità forse, perchè nelle ultime stagioni non ci si era abituati a vedere un tecnico così centrale nel progetto di una squadra. Il rapporto con Gerry Cardinale è ottimo e Amorim può quindi godere di una fiducia positiva da parte di tutto l'ambiente. Il passato però si sa, torna sempre. Nelle ultme ore è stato presentato a Napoli Massimiliano Allegri.

Così in merito alle sue dichiarazioni si è espresso così sul proprio canale Youtube Fabio Ravezzani:

RAVEZZANI SUL MILAN

"Basta dire che Allegri è solo calcio prudente, il suo Milan l'anno scorso ha perso partite in cui aveva dominato l'avversario dal primo minuto. Max si porta ancora dentro il peso del fallimento della scorsa stagione, lo ha confidato a dei suoi amici. Io mi chiedo come il Milan potesse davvero pensare di fare bene in attacco con Leao e Pulisic che hanno fatto zero, e quasi zero ai mondiali e soprattutto con Fullkrug e Gimenez. Nonostante questo, Allegri è stato un signore anche nei confronti di Cardinale, è stato elegante".