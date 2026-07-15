Italia, Valentini ammette: "Per carisma ed eleganza Maldini come Riva"

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Un estratto delle considerazioni dell'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com

Il ritorno di Paolo Maldini in Nazionale ha fatto felici tutti. Gli azzurri si apprestano quindi a ripartire ancora una volta dalle ceneri dei deludenti e recenti risultati. Così, proprio in merito a questa situazione, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com. Un estratto delle sue considerazioni:

"Intanto voglio fare una piccola premessa: io ho apprezzato molto la scelta del neopresidente Malagò di creare un secondo ramo d'azienda, cioè c'è un ramo politico, gestionario, amministrativo, burocratico della Federazione e c'è un ramo tecnico sportivo che il Presidente della Federazione per la prima volta ha deciso di affidare in toto a un uomo, un personaggio, in questo caso Maldini. E' un uomo che certamente sul piano tecnico sportivo ne sa più di un Presidente della Federazione. Questa è una scelta di campo fondamentale. Conoscendo Paolo dubitavo che potesse accettare, poi probabilmente ci sono stati un paio di passaggi, la disponibilità e il coinvolgimento di Leonardo che Maldini ha chiesto fortemente e dove è stato accontentato, e poi anche l'apertura di un ufficio, di una sede di staccata del Club Italia a Milano, quindi Maldini si muoverà con Leonardo tra Milano, Coverciano e Roma.

Però credo che Maldini abbia tutti i requisiti, il carisma, l'impressione personale, l'esperienza in azzurro. C'è tutto per fare bene in questo ruolo. E stato un grande capitano della nazionale italiana. Ero a bordocampo il 31 marzo del 1988, quando Vicini fece esordire in azzurro il 19enne Paolo Maldini nell'amichevole contro la Jugoslavia. Maldini poi ha totalizzato complessivamente 126 presenze, ha lasciato la Nazionale dopo quel mondiale truffa del 2002 in Giappone e Corea, però ha dato un'impronta alla Nazionale in quel periodo di assoluta prestigio, di assoluta serietà. Maldini mi ricorda, fatte le debite e proporzioni, per carità, non ci sono persone uguali, però mi ricorda per carisma, per etica, per stile, per eleganza, mi ricorda Gigi Riva".