Amelia: "I risultati e il modo di comunicare non sono ancora vicino alla storia del Milan"

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Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan"

Con il raduno svolto ieri, il Milan ha dato ufficialmente il via alla preparazione della stagione 2026/27, la prima dell'era Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, scelto dalla proprietà e presentato da Gerry Cardinale nei giorni scorsi, avrà il compito di guidare una nuova fase della storia rossonera, riportando entusiasmo e risultati dopo un periodo complicato. I primi giorni di lavoro saranno dedicati all'assimilazione dei suoi concetti tattici, ma resta alta anche l'attenzione sulle trattative di mercato.

La società continua infatti a monitorare diversi profili per rinforzare la rosa in base alle richieste dell'allenatore. Il traguardo è mettere a disposizione una squadra competitiva, pronta a puntare in alto sia in campionato sia nelle competizioni internazionali.

Intanto Marco Amelia, ex rossonero, a TMW Radio ha parlato così: "Sono i risultati e il modo di comunicare che non sono ancora vicino alla storia del Milan. Spero possa migliorare. Questo facilita il lavoro del tecnico e del gruppo. Io credo abbiano visto se Goncalo Ramos e Gila fossero adatti a inserirsi in questo contesto. Credo che vogliano capire cosa fare con Leao, quello dello scorso anno non credo possa essere di supporto e potrebbero valutare la cessione. Vedo un Milan in difficoltà. Poi è un ambiente che vive di entusiasmo, magari un inizio di campionato fatto bene ti trascina pure".