Fiorentina, Atta rivela: "C'erano altre big. Ecco perché ho scelto la Fiorentina"

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Arthur Atta conferma che sulle sue tracce, oltre alla Fiorentina che lo ha acquistato, c'erano anche altri club importanti

Tra i diversi colpi che la Fiorentina di Fabio Paratici ha firmato in questo primissimo scorcio di sessione del calciomercato estivo, c'è anche Arthur Atta. Il centrocampista francese, 23 anni, aveva una lunga serie di squadre sulle sue tracce in Italia e all'estero. Tra queste era stato ipotizzato anche il Milan, pur non essendo mi entrato veramente in corsa. Nella sua conferenza stampa di presentazione al Viola Park, Atta ha confermato dell'interesse di altre big nei suoi riguardi.

ATTA RIVELA: C'ERANO ALTRE BIG

Il commento di Arthur Atta, neo centrocampista della Fiorentina, sulle formazioni che lo hanno cercato: "C'erano altre squadre? Sì c'erano altre big, ma alla fine ho scelto la Fiorentina e ringrazio molto la famiglia Commisso per essere qui. Ho parlato con Paratici e con Grosso: vogliono far crescere la squadra. Poi per me il modo di giocare è stato fondamentale, sapevo di dover fare questa scelta".