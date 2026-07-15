Brambati punge Amorim: "Allo Sporting esperienza positiva ma in un contesto diverso, al Manchester non è andato per nulla bene"

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Le considerazioni di Massimo Brambati in merito alle recenti dichiarazioni in conferenza stampa di mister Ruben Amorim, questo un breve estratto

E' una estate caldissima quella di questo nuovo Milan targato Ruben Amorim. Lo sappiamo: dopo settimane di agonia e perplessità, la stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager. Una novità forse, perchè nelle ultime stagioni non ci si era abituati a vedere un tecnico così centrale nel progetto di una squadra. Il rapporto con Gerry Cardinale è ottimo e Amorim può quindi godere di una fiducia positiva da parte di tutto l'ambiente.

Così, in merito alle recenti dichiarazioni del tecnico portoghese si è esposto così Massimo Brambati, su TMW Radio:

"Non mi è piaciuta la parte della conferenza in cui ha detto che voleva dominare. Fossi stato in lui sarei stato più cauto, piuttosto che dire di voler fare un calcio dominante. Basterà una partita fatta male per far riaffiorare queste dichiarazioni. Allo Sporting Lisbona aveva fatto bene, ma è un altro campionato, mentre al Manchester non è andato per nulla bene".