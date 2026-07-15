Ex Milan, Aubameyang vicino al passaggio al Deportivo la Coruna

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L'ex Milan Aubameyang pronto a lasciare il Marsiglia: lo aspetta il Deportivo la Coruna

L'ex Milan Pierre-Emerick Aubameyang è a un passo dal Deportivo La Coruna. Secondo il portale francese FootMercato l'attaccante del Marsiglia è pronto a firmare un biennale con il club spagnolo, neopromosso in Liga. Costo del cartellino? Circa 1,5 milioni di euro. A 37 anni Aubameyang è pronto a ripartire ancora, questa volta in Spagna.