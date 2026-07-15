Colombo: "Modric non è insensibile alla corte privata e pubblica di Amorim"

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Luka Modric è vicino alla permanenza al Milan: il croato è lusingato dalla corte sfrenata di Ruben Amorim

Un secondo anno di Luka Modric con il Milan sembra sempre più realtà. Il fuoriclasse croato sta seriamente valutando di rimettersi nuovamente in gioco con la maglia rossonera con cui sente anche di avere un conto in sospeso, vista come è finita la passata stagione. Modric, in vacanza in Turchia con la famiglia dopo il Mondiale, si sta prendendo tutto il tempo necessario: il Milan glielo concede e insiste soprattutto con Ruben Amorim che lo marca strettissimo. Ne ha parlato la giornalista Monica Colombo sul Corriere della Sera.

MODRIC NON È INSENSIBILE ALLA CORTE DI AMORIM

Monica Colombo commenta così la situazione attuale circa il futuro di Luka Modric con il Milan: "Il mood nella stanza dei bottoni rossonera è cambiato rispetto alla fine di maggio quando, con la traumatica fine del campionato, l’addio di Luka Modric sembrava lo scenario più probabile. Il fuoriclasse invece ci sta ripensando: sta trascorrendo le vacanze in Turchia e non è insensibile alla corte che Ruben Amorim gli sta facendo privatamente e pubblicamente".