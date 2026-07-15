La Sampdoria si inserisce per Camarda: ha bisogno di giocare con continuità

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La Sampdoria mette nel mirino Francesco Camarda: il giovane talento del Milan classe 2008 ha bisogno di giocare con continuità

Francesco Camarda è protagonista in questi giorni al centro sportivo di Milanello dove è stato convocato per partecipare al raduno e ai primi allenamenti con il neonato Milan di Ruben Amorim. Il giovane talento classe 2008 è rientrato dal prestito di un anno al Lecce, enormemente condizionato da una squadra molto chiusa e soprattutto da un infortunio alla spalla, con tanto di operazione, che gli ha fatto saltare metà stagione. Oggi Camarda ha bisogno di giocare con continuità, per questo si valuta un nuovo prestito.

MILAN, LA SAMPDORIA PENSA A CAMARDA

Le prime voci sono arrivate nella serata di ieri, oggi la conferma anche di Tuttosport: la Sampdoria pensa e si inserisce per Francesco Camarda. Il club blucerchiato tenta per il terzo anno di ritrovare la Serie A e ha bisogno di rimpolpare il reparto attaccanti. L'obiettivo principale è riportare Matteo Brunori all'ombra della Lanterna ma c'è anche un interesse per il baby talento del Milan. Il classe 2008 ha bisogno di giocare e per lui si valutano anche altre opzioni in Serie A. Al momento si tratta di un interessamento, vedremo se si passerà ai fatti: a Genova, Camarda troverebbe Bernardo Corradi, incrociato al Milan nello staff di Allegri ma soprattutto suo allenatore nelle under dell'Italia.