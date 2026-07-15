Brambati su Amorim: "Non mi è piaciuto un aspetto". Ecco a cosa si riferisce"

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Massimo Brambati, su TMW Radio, ha parlato così del portoghese: "Non mi è piaciuta la parte della conferenza in cui ha detto che voleva..."

La nuova stagione del Milan è entrata nel vivo con il raduno di ieri, che ha sancito l'inizio della preparazione per il campionato 2026/27, il primo affidato a Ruben Amorim.

Il tecnico portoghese, voluto dalla proprietà e presentato nei giorni scorsi da Gerry Cardinale, è stato scelto per aprire una nuova fase della storia rossonera dopo mesi complicati. Le prime sedute di allenamento serviranno a far conoscere la sua filosofia di gioco, mentre continua anche il lavoro sul mercato.

La dirigenza è impegnata nella ricerca dei profili più funzionali alle richieste del nuovo allenatore. L'intenzione è quella di allestire una rosa competitiva, pronta a essere protagonista sia in Serie A sia nelle competizioni europee.

Intanto Massimo Brambati, su TMW Radio, ha parlato così del portoghese: "Non mi è piaciuta la parte della conferenza in cui ha detto che voleva dominare. Fossi stato in lui sarei stato più cauto, piuttosto che dire di voler fare un calcio dominante. Basterà una partita fatta male per far riaffiorare queste dichiarazioni. Allo Sporting Lisbona aveva fatto bene, ma è un altro campionato, mentre al Manchester non è andato per nulla bene".