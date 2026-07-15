Camarda ritrova Corradi? Il talento rossonero è già stato allenato dal nuovo tecnico della Sampdoria

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La Sampdoria è interessata a Francesco Camarda: il classe 2008 del Milan ritroverebbe il tecnico Bernardo Corradi già incrociato con l'Italia U19

Una delle indiscrezioni delle ultime ore riguarda Francesco Camarda. L'obiettivo del Milan, come testimonia l'incontro di ieri a Casa Milan con gli agenti del calciatore, è quello di puntare sul suo talento nei prossimi anni ed è per questo che presto arriverà un rinnovo fino al 2031 (LEGGI QUI). Allo stesso tempo con un Gonçalo Ramos, un Gimenez che potrebbe rimanere almeno fino a gennaio per l'infortunio che ne compromette la cedibilità e un Kostic che sta impressionando, Camarda potrebbe essere girato nuovamente in prestito per giocare con continuità. Su di lui c'è la Sampdoria di Bernardo Corradi, non un volto nuovo per il centravanti milanista...

SAMP SU CAMARDA: IL TALENTO DEL MILAN RITROVEREBBE CORRADI

La Sampdoria ha messo gli occhi su Francesco Camarda: le ambizioni dei blucerchiati sono quelle di tentare l'assalto alla Serie A dopo due stagioni traballanti. Il centravanti classe 2008 ritroverebbe così mister Bernardo Corradi. L'incrocio più recente è stato proprio al Milan dove Corradi è stato collaboratore tecnico di Allegri: è stato proprio un lampo, visto che Camarda è andato in prestito. Lo storico tra il baby attaccante e il tecnico risale ai tempi dell'Italia U19, quando l'ex centravanti era il commissario tecnico. Agli ordini di Corradi, in azzurro, Camarda ha giocato 10 partite segnando 6 gol.