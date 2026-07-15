Mario Gila carica i tifosi su Instagram: il post social del difensore spagnolo
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Il post social del nuovo difensore del Milan Mario Gila dopo il primo allenamento a Milanello davanti ai suoi nuovi tifosi rossoneri
Mario Gila, nuovo difensore rossonero ha voluto postare delle foto del suo primo allenamento a Milanello. Un bagno di folla per i rossoneri, che hanno potuto come in ogni raduno essere accolti dal calore dei propri tifosi.
Lo sa bene il difensore spagnolo, che più di tutti quanti ha voluto fortemente vestire i colori rossoneri: “Un nuovo capitolo” Questo il post social di Gila sul proprio account Instagram.
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