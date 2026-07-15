Il CorSera attacca: "Sul serio c’è qualcuno che sta pensando a Pirlo per la panchina azzurra?"

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Il Corriere della Sera all'attacco di Andrea Pirlo, candidato forte per la panchina dell'Italia

Sono giorni e ore calde per il futuro della Nazionale Italiana. Mentre in Nord America le big europee (e non solo) danno spettacolo e si giocano la vittoria del Mondiale, qui si cerca di ripartire per l'ennesima volta con la scelta del nuovo CT. Tra ieri e oggi ci sono stati e ci saranno vertici tra il presidente federale Giovanni Malagò e il direttore tecnico Paolo Maldini, coadiuvato dal consigliere Leonardo. Ci sono diversi nomi sul tavolo ma quello che emerso con forza nelle ultime ore sarebbe quello di Andrea Pirlo, ex compagno di Maldini per diversi anni. Una scelta che però non farebbe felici proprio tutti...

IL CORSERA ATTACCA L'IPOTESI PIRLO CT

In particolare questa mattina, sulle colonne del Corriere della Sera, nelle pagine dedicate allo sport, il giornalista Fabrizio Roncone propone un pezzo contro Andrea Pirlo dal titolo che fa così: "Pirlo nuovo ct dell'Italia tra scherzo e amichettismo. C'è bisogno di ben altro". Nella intro del suo articolo, Roncone rincara la dose: "Leggendo i titoli dei giornali e qualche retroscena, qui bisogna confessare che, tra stupore e preoccupazione, ci siamo davvero chiesti: Pirlo, scusate, in che senso? Sul serio c’è qualcuno che sta pensando a lui per la panchina azzurra? Di chi è amico? Perché questa scelta avrebbe solo ed esclusivamente tutti i caratteri dell’amichettismo più peloso, inutile, fatale".