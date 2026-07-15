Deschamps criticato in patria per la sostituzione di Rabiot: "Ha sbagliato tutto"

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Deschamps è al centro delle critiche dei media francesi dopo l'eliminazione in semifinale contro la Spagna: Rabiot la causa principale

Ieri non è stato il 14 luglio che i francesi sognavano. Forse al Tour de France sì, con la vittoria del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar nella tappa di Le Lorian. Di certo non al Mondiale, con la Nazionale di Didier Deschamps sconfitta 0-2 dalla Spagna, in virtù delle reti di Oyarzabal su rigore nel primo tempo e di Pedro Porro nella ripresa. Un'eliminazione che pesa visti i favori del pronostico fortemente pendenti dalla parte dei transalpini e che ha attirato diverse critiche su alcune scelte del commissario tecnico francese.

RABIOT SOSTITUITO? DESCHAMPS HA SBAGLIATO TUTTO

La scelta che in queste ore è maggiormente sotto la lente di ingrandimento è quella relativa alla sostituzione di Adrien Rabiot all'intervallo, sull'1-0 per la Spagna. Praticamente inamovibile per tutto il Mondiale, il centrocampista del Milan è stato sostituito perchè era ammonito, come a sostanzialmente confermato Deschamps. Le critiche sono piovute da ogni dove. Il quotidiano RMC ci è andato pesante e ha scritto: "Scelte deludenti. La sostituzione di Rabiot perché ammonito è uno scandalo. Era l'unico, insieme a Upamecano, a essere all'altezza della partita. Aveva vinto quasi tutti i duelli ed era il solo a reggere il confronto con la Spagna. Deschamps ha sbagliato tutto, dall'inizio alla fine".