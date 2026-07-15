Deschamps criticato in patria per la sostituzione di Rabiot: "Ha sbagliato tutto"
Ieri non è stato il 14 luglio che i francesi sognavano. Forse al Tour de France sì, con la vittoria del fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar nella tappa di Le Lorian. Di certo non al Mondiale, con la Nazionale di Didier Deschamps sconfitta 0-2 dalla Spagna, in virtù delle reti di Oyarzabal su rigore nel primo tempo e di Pedro Porro nella ripresa. Un'eliminazione che pesa visti i favori del pronostico fortemente pendenti dalla parte dei transalpini e che ha attirato diverse critiche su alcune scelte del commissario tecnico francese.
RABIOT SOSTITUITO? DESCHAMPS HA SBAGLIATO TUTTO
La scelta che in queste ore è maggiormente sotto la lente di ingrandimento è quella relativa alla sostituzione di Adrien Rabiot all'intervallo, sull'1-0 per la Spagna. Praticamente inamovibile per tutto il Mondiale, il centrocampista del Milan è stato sostituito perchè era ammonito, come a sostanzialmente confermato Deschamps. Le critiche sono piovute da ogni dove. Il quotidiano RMC ci è andato pesante e ha scritto: "Scelte deludenti. La sostituzione di Rabiot perché ammonito è uno scandalo. Era l'unico, insieme a Upamecano, a essere all'altezza della partita. Aveva vinto quasi tutti i duelli ed era il solo a reggere il confronto con la Spagna. Deschamps ha sbagliato tutto, dall'inizio alla fine".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan